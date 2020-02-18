الامارات | بالصور.. رجل يطير في سماء دبي لمسافة 1800 متر في إنجاز غير مسبوق

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. رجل يطير في سماء دبي لمسافة 1800 متر في إنجاز غير مسبوق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أقلع "الرجل النفاث" الفرنسي فينس ريفيه من الأرض مستعينا بجناح مصنوع من ألياف الكربون ومدفوع بأربعة محركات صغيرة، ليحلق على ارتفاع 1800 متر في سماء دبي في إنجاز وصفه المنظمون بأنه "الأول من نوعه في العالم".

وحقق المغامر الفرنسي (34 عاما) المعروف بحبه للرياضات القصوى، هذا الانجاز في 14 فبراير مع شركائه في فريق "جيت من" الذين اعتادوا حتى الآن القفز نزولا في الجو من علو مرتفع.

ورحب معرض إكسبو 2020 الذي يفتتح في دبي في اكتوبر المقبل، بالإنجاز الذي يندرج في إطار مهمة المعرض في تحقيق "مشروع الطيران البشري".

وأكد البيان المشترك الصادر عن فريق "جيت من" و"إكسبو 2020" إن الانجاز "هو الأول في العالم".

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وحلق الفرنسي على ارتفاع 5 امتار فوق سطح مياه الخليج العربي "لمدة 100 ثانية" قبل أن يرتقي إلى ارتفاع 1800 متر ويعود من بعدها إلى المدرج.

وارتدى ريفيه جناحا مصنوعا من ألياف الكربون مزودا بأربعة محركات نفاثة صغيرة، قادرة على الوصول إلى سرعة 400 كيلومتر في الساعة.

وقال معرض "إكسبو 2020"، إن ريفيه نفذ في الرحلة التي استمرت ثلاث دقائق "مناورة التفاف كامل ومناورة دوران حاد على ارتفاع 1800 متر، قبل أن يفتح مظلته على ارتفاع 1500 ويهبط بسلام".

وأكد ريفيه في البيان أن الرحلة "نتاج عمل جماعي دقيق للغاية، حيث حققت كل خطوة صغيرة نتائج كبيرة. كل شيء كان مخططا له، وقد شعرت بسعادة غامرة لما تحقق من تقدم".

وأضاف "أحد الأهداف التالية الهبوط على الأرض بعد التحليق على ارتفاع، دون الحاجة إلى استخدام مظلة هبوط".

وقام ريفيه العام الماضي مع طيار آخر يدعى فريد فوغين بالتحليق عبر كهف تيانمن في إقليم هونان في الصين، في إطار هذا المشروع.