شكرا لقرائتكم خبر عن الاسكندرية تحتضن تأسيس اول اتحاد عربي للقوة البدنية ومصارعة الذراعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تم اليوم الاحد ٢/١٦ بمحافظة الإسكندرية الاجتماع التأسيسي لتكوين واعلان الاتحاد العربي للقوة البدنية ومصارعة الذراعين. وأسفر الاجتماع على اختيار كلا من:- ١- السيد اللواء / محمود بركات.. رئيسا للاتحاد/ مصر ٢- الشيخ / عبدالله الشرارى... النائب الاول للاتحاد.... الامارات ٣- المستشار/ كامل اليازجى... النائب الثانى.. فلسطين ٤- الاستاذ / مهران عزالدين.... امين الصندوق.. مصر Advertisements ٥- الاستاذ / أسامه الأسمر .... عضوا ..الأردن ٦- الاستاذ / الحسين العريفى... عضوا.. المغرب لجان الاتحاد: - - اللواء / عصام شوقى... رئيس لجنة الحكام.. مصر. - الاستاذ / ابراهيم عبدالمعين...رئيس لجنة المسابقات. - الاستاذ / خالد عبدالعظيم ... ادارى الاتحاد. هذا وأنطلقت أمس الأثنين ٢/١٧ فعاليات البطوله العربية للقوة البدنية ومصارعة الذراعين بمحافظة الاسكندرية على مسرح عبدالمنعم جابر بكامب شيزار بطريق الكورنيش.. صرح بهذا اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصرى والعربى للقوة البدنية ومصارعة الذراعين

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