شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يفرض السرية على مران الأهلي ويقيّم حالة رمضان صبحي ويحضر مفاجأة للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض النادي الأهلي، اليوم في السادسة مساء بتوقيت أبوظبي، المران الأساسي بمشاركة جميع اللاعبين، فيما قرر فايلر، المدير الفني، فرض السرية التامة على المران.

وسيقوم الجهاز الفني بتقييم حالة رمضان صبحي وإمكانية مشاركته في المباراة سواء كأساسي أو بديل.

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وعلى الجانب الآخر، يفكر المدير الفني للأهلي، رينيه فايلر، في تحضير مفاجأة للزمالك بالبدء بمحمود كهربا، كما يملك أليو بادجي فرصة كبيرة للمشاركة في اللقاء.

ويعيش معسكر النادي الأهلي حالة من التركيز التام من اللاعبين والجهاز الفني والإداري، إذ يلتزم الجميع بعدم الاختلاط مع الجماهير والصحفيين، بتعليمات مشددة من رئيس البعثة خالد الدرندلي.

ووجه الدرندلي الشكر لدولة الإمارات الشقيقة على الاستقبال الحافل وبالأخص إمارة أبوظبي والقائمين على التجهيزات للمباراة.