شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يجدد اهتمامه بنجم مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتبت- سلمى الموجي

جدد بايرن ميونخ الألماني بقيادة هانس فليك اهتمامه بالتعاقد مع ليوري ساني، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعاد اللاعب، صاحب الـ24 عامًا، مؤخرًا إلى المشاركة في التدريبات مرة أخرى، بعد الإصابة التي تعرض لها مطلع هذا الموسم والتي منعته من المشاركة حتى الآن.

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وكان بايرن ميونيخ قد تحرك للتعاقد مع اللاعب في الصيف الماضي، ولكن إصابة اللاعب وضعت حدًا لاهتمام النادي البافاري.

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، يرغب مانشستر سيتي في استخدام «ساني» في صفقة تبادلية مع البايرن للحصول على خدمات سيرجي جنابري في المقابل.

يذكر أن ليوري ساني قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي عام 2016، قادمًا من شالكه الألماني.

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تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم