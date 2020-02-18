شكرا لقرائتكم خبر عن «أوباميانج» يتصدر قائمة الهدافين الأفارقة في الدوريات الـ 5 الكبرى.. و«صلاح» يلاحقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن النجم الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج يخطط لاستعادة لقب «أفضل لاعب في أفريقيا»، الذي حصل عليه عام 2015، بعد خسارته للقب خلال الأعوام الماضية لصالح محمد صلاح وساديو ماني.

وينافس «أوباميانج» حاليًا على الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، بعد مشاركته العام الماضي مع كل من «صلاح» و«ماني»، إذ يمتلك في جعبته 15 هدفًا بفارق هدفين فقط عن متصدر الترتيب جيمي فاردي، إلا أنه أيضًا يتصدر قائمة هدافي قارة أفريقيا في الدوريات الـ 5 الكبرى إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

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وتصطدم أحلام «أوباميانج» بتلك الخاصة بمحمد صلاح، الذي يلاحقه في الصراع على لقب هداف أفريقيا، إذ يملك حتى الآن 14 هدفًا، كما لا تتوقف المنافسة الأفريقية على الثنائي، بل يلاحقهما أيضًا نجم ليل الفرنسي فيكتور أوسيمين، الفائز بجائزة أفضل لاعب ناشئ في أفريقيا سابقًا، ويملك 13 هدفًا حتى اللحظة.

قائمة الهدافين الأفارقة في الدوريات الـ 5 الكبرى، تضم أيضًا ساديو ماني صاحب الـ 12 هدفًا حتى الآن، وحبيب ديالو، نجم ميتز الفرنسي، الذي سجل العدد نفسه من الأهداف.

وقد تلعب الأهداف دورًا في تحديد الفائز القادم بالجائزة الأفريقية العريقة، بجانب أداء اللاعبين مع فريقهم وإنجازاتهم الفردية والجماعية.