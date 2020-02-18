شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي بريطاني يتغزّل في محمد صلاح: غيّر تاريخ ليفربول ويُقارن بـ«ميسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغزل الصحفي البريطاني مارك بروس في النجم المصري محمد صلاح في خضم مقاله على موقع «كوت أوفسايد»، مؤكدًا أن التوقيع معه كان نقطة تحول في عودة ليفربول كقوة على الصعيد الأوروبي.

وقال الصحفي البريطاني إن ليفربول يملك في صلاح رجلًا يمكنه تقديم لحظة من السحر لحسم المواجهة الصعبة أمام أتلتيكو مدريد، الذي لن يتراجع للدفاع كبرشلونة الموسم الماضي.

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وأضاف أن «صلاح ربما ليس متألقًا بنفس القدر الذي كان عليه في أول مواسمه في أنفيلد، لكنه يبقى سلاح ليفربول السري في هذه المرحلة، فالدولي المصري أصبح بالفعل ثالث هدافي ليفربول في تاريخ دوري الأبطال بـ 20 هدفًا خلف مايكل أوين رغم خوضه فقط 33 مباراة، كما سجل في نفس ملعب مباراة اليوم في نهائي العام الماضي، ومن يعلم ما كان يمكنه فعله في العام الأسبق أمام ريـال مدريد إذا لم يتعرض للإصابة».

وأضاف: «في مباريات ليفربول الـ 6 بدور المجموعات هذا الموسم سجل صلاح 4 أهداف وصنع هدفين، ليظهر مرة جديدة أنه مستعد لحمل ليفربول إلى المجد، أرقامه وطريقة لعبه تمثل تهديدًا لأتلتيكو يقارن بتهديد ليونيل ميسي، اللاعب الآخر الذي يعاني دفاع أتلتيكو لإيقافه».

واختتم مقاله قائلًا: «ليفربول لا يملك سجلًا رائعًا في المواجهات المباشرة أمام أتلتيكو مدريد إذ فاز مرة واحدة في مبارياتهما الأربع السابقة، ولكن نادرًا ما كان لدى الريدز مهاجم بجودة صلاح يرتقي للمواعيد الكبرى ربما أكثر من فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر، لقد كان التوقيع مع صلاح في 2017 هو ما انطلق منه الريدز ليعود كقوة على الصعيد الأوروبي، وبالتأكيد سيبحث عنه لاعبو ليفربول مجددًا ليعبر بهم من هذا التحدي القوي».