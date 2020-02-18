شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئي كرة اليد يتعادل مع صربيا 20-20 في بطولة البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2002 مع نظيره الصربى بنتيجة 20 / 20، في إطار المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، بثالث جولاته ببطولة البحر الأبيض المتوسط باليونان.

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وحسم شباب الفراعنة الشوط الأول بنتيجة 8-7، بينما عدّل منتخب صربيا الشوط الثانى بنتيجة 8-4 قبل أن يفوز الفراعنة في الشوط الثالث 8-5 ويتقابل منتخب مصر مع نظيره الكويتى في إطار الفترة المسائية اليوم برابع مواجهاته بالبطولة، بعدما نجح في تحقيق التعادل مع اليونان 21 / 21، أمس، في الفترة الصباحية، بينما نجح في الفوز على السعودية 29 / 11 في الفترة المسائية.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع نظيره البحرينى، غدًا الأربعاء، في الفترة الصباحية والرومانى في الفترة المسائية.

يقود الجهاز الفني للمنتخب الوطني في البطولة المدير الفني آسر القصبي وهاني الفخراني مدربا عاما وماجد مدحت طبيبا ومحمود غريب مديرا للمنتخب ويرأس البعثة الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بالإضافة إلى اللاعبين مصطفى قسطاوي ويوسف حاتم لحراسة المرمي وراضي محمد ويوسف سامح ومروان حاتم ومحمد سمير وهشام صلاح وشهاب على وعمر ماجد ومهاب سعيد وعبدالرحمن باهي وعمر محمود وعمر معتز وإبراهيم حسن ومحمد رفاعي ومحمد طارق وبيجاد مروان رجب وعمر شريف