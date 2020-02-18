شكرا لقرائتكم خبر عن مران مغلق للأهلي اليوم في أبوظبي بقرار من فايلر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قرر غلق مران الفريق الجماعي أمام وسائل الإعلام والجماهير بأبوظبي، وذلك لفرض المزيد من التركيز للاعبين قبل مباراة السوبر.

وأضاف مدير الكرة، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أنه تقرر أيضا نقل ملعب مران الفريق المقرر إقامته مساء اليوم ليقام على ملعب نادي الوحدة الإماراتي بدلا من ملعب سلطان بن زايد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك على لقب السوبر المصري في السابعة مساء، الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.