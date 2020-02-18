أمير مرتضي منصور : ننتظر البطولة الرابعة للزمالك وتكرار سيناريو 2017

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية لشركة بريزنتيشن راعي الكرة المصرية فيديو لاسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك وامير مرتضي المشرف علي فريق الكرة اثناء زيارتهما لاستاد محمد بن زايد الذي يستضيف مباراة الزمالك والأهلي في السوبر المصري المقرر لها بعد غد الخميس .

قال أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة بنادي الزمالك، إنه يتمني تواجد جماهير الزمالك لمؤازرة لاعبيها وتحقيق لقب السوبر المصري أمام الأهلي المقرر لها الخميس.

وتابع أمير مرتضي: "انتظر وجود جماهير الزمالك بأعداد كبيرة كما حدث في سوبر 2017"، متمنيا خروج المباراة بصورة مميزه في مباراة كلاسيكو العرب.

وأكد أمير مرتضي، أنه يتمني فوز الزمالك بالمباراة والحصول علي لقب البطولة ، وخروج المباراة بالمظهر الذي يليق باسم مصر والزمالك والأهلي.

فيما أكد إسماعيل يوسف أنه يتوقع ان تكون المباراة ممتعة كرويا موجها رسالة لجمهور الفريقين بضرورة التحلي بالاخلاق الرياضية وعدم الخروج عن النص للحفاظ علي سمعة مصر والزمالك والأهلي.

Advertisements

وحرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأمير مرتضى منصور مشرف الكرة بنادي الزمالك معاينة غرفة اللاعبين و أرضية ملعب محمد بن زايد الذي يستضيف مواجهته أمام الأهلي في كأس السوبر المصري.

من ناحية اخري زار أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مقر البعثة الإعلامية المصاحبة للفريق في الإمارات.

وأكد رئيس البعثة اقتراب نفاذ التذاكر الخاصة بجماهير الزمالك لمباراة السوبر المحلي.

كما قام أعضاء مجلس الإدارة المرافقين لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي هاني زادة وحماده أنور وعلاء مقلد وأحمد عادل عبدالفتاح بمؤازرة اللاعبين قبل مواجهة الأهلي الخميس المقبل ببطولة السوبر المصري.

وأكد أعضاء المجلس للفريق على توفير كافة الدعم من المجلس خلال الفترة المقبلة وطالبوهم بمواصلة الانتصارات لإسعاد جماهير النادي.

فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خضوع اللاعبين لبرنامج استشفائي لمدة ساعتين من السادسة إلى الثامنة مساء اليوم بفندق الإقامة في الإمارات.