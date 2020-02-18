شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يعلن تغيير الاجتماع الفني لمواجهة الأهلي ضد الزمالك بالسوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن اللجنة العليا المنظمة لمباراة السوبر أخطرته اليوم بتغيير موعد المؤتمر الصحفي غدا، وكذلك الاجتماع الفني للمباراة ،وقال مدير الكرة إن موعد المؤتمر الصحفي الذي يحضره رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وحسام عاشور كابتن الفريق، تم تعديله ليقام غدا الأربعاء في الحادية عشرة صباحا بتوقيت الإمارات.

فيما تحدد العاشرة صباح غدٍ؛ موعدا لإقامة الاجتماع الفني الذي يحضره مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك على كأس السوبر المصري يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات.

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ويستعد الأهلى لمواجهة فريق الزمالك مساء بعد غد الخميس على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي في الإمارات على لقب كأس السوبر المصري ، ووصل الاهلي والزمالك الامارات أمس لخوض اللقاء المرتقب بين قطبي الكرة المصرية.

ويسعى السويسري من خلال المحاضرة للتأكيد على الإيجابيات وتصحيح الأمور السلبية والأخطاء الفنية التي واجهت الفريق خلال الفترة الماضية.

وطلب رينيه فايلر فرض سرية على تدريبات الفريق طوال تواجد البعثة الحمراء في الإمارات خاصة وأنه يرغب في تحفيظ اللاعبين خطة المباراة والتدريب على بعض الجمل التكتيكية التي يرغب لا يرغب فايلر في وصولها للمنافس ، وأكد المدرب السويسري على ضرورة إبتعاد الفريق عن أية مؤثرات خارجية تتعلق بالجمهور أو الإعلام أو غيرهم خلال تواجد الفريق وتدريباته التى سيستعد منها للمباراة المرتقبة.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للاوليمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب في الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كلًا من معتمد جمال المدرب العام و وائل رياض و محمد شوقى مدربي الفريق للمشاركة في ودية قدامي الأهلي و الزمالك وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.