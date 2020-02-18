شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يستعد للدور الثانى من الدورى بودية حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، إقامة مباراة ودية مع نظيره حرس الحدود الاربعاء 26 فبراير فى إطار استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الدور الثانى لمسابقة الدورى العام.

حذر مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، لاعبيه من خطورة الاستهانة بنادى مصر الذى تلقى هزيمتين على التوالى برباعية دون رد أمام الطلائع ثم بهدف دون رد أمام سموحة، حيث عقد مختار مختار جلسة مع لاعبيه حذرهم من انتفاضة الفريق الباحث عن النجاة من دوامة الهبوط الذى تولى تدريبه جهاز فنى جديد بقيادة خالد جلال.

ويلتقى الإنتاج مع نادى مصر، المقرر لها 12 مارس المقبل بالجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام.

وفى سياق آخر عبّر مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى عن حزنه لضياع نقطتين أمام المقاصة، قائلاً أن معظم أندية الدورى الممتاز مهددة بالدخول فى دوامة الهبوط فى ظل تقارب النقاط، واستثنى المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى، 4 أندية فقط، وأشار إلى أنهم بعيدين عن خطر الدخول فى منطقة الهبوط، وهم الأهلى والمقاولون والزمالك وبيراميدز.

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وشدد مختار على أن مباريات المرحلة المقبلة ستكون صعبة على كل الفرق، ومن الصعب تحديد الفرق التى ستهبط للدرجة الأدنى من الآن، خاصة أن هناك دور ثانٍ بالكامل، أى سيلعب كل نادٍ 17 مواجهة أخرى تساوى 51 نقطة، وهو رقم كبير من النقاط ومن يجمع أكبر قدر منها سيستمر فى بطولة الدورى.

وأثنى مختار على الأداء الذى يقدمه أحمد شديد قناوى، الذى انفرد بالرقم القياسى باللعب فى 120 مباراة متتالية فى بطولة الدورى الممتاز، بعد خوضه مباراة الإنتاج الحربى ضد مصر المقاصة.

ونجح قناوى فى تحطيم رقم حسن الشاذلى، الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961-1962، حتى 1965-1966، بقميص الترسانة.