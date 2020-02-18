شكرا لقرائتكم محمود دونجا: لا نخشى ملعب محمد السادس.. وسنعود بالتأهل من المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود دونجا لاعب الإسماعيلى، أن اللاعبين لا يخشون مواجهة الرجاء المغربى على ملعب محمد الخامس فى إياب الدور قبل النهائى ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ونجح الإسماعيلى في تحقيق فوز مهم على ملعبه بهدف التونسى فخر الدين بن يوسف بلقاء الذهاب، حيث يحتاج للفوز أو التعادل بأى نتيجة لضمان التأهل للمباراة النهائية.

وأكد لاعب وسط الدراويش: أرى أن الفوز مع الحفاظ على نظافة شباكنا بلقاء الذهاب سيضع المنافس تحت ضغط كبير فى مواجهة الإياب بالمغرب، مؤكدا: اعتدت على اللعب وسط الحضور الجماهيرى، ونتطلع لحصد لقب البطولة العربية من خلال مساندة جماهيرنا، مختتما حديثه: هذا الفوز سيمنحنا دفعة مميزة قبل مواجهة بيراميدز المنتظرة بكأس مصر".

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ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الاسماعيلى والرجاء فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.