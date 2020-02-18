شكرا لقرائتكم ساسى ينشر صور مقر إقامة الزمالك في الإمارات استعدادا لمواجهة السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، أظهر خلالها فندق إقامة الفريق الأبيض بالإمارات، حيث تتواجد البعثة البيضاء استعداداً لخوض مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي، والذي يقام في تمام السابعة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد.

كما نشر ساسي صورة أخرى مع طارق حامد لاعب القلعة البيضاء وعلق عليها : أخي.

فيما التقط ثنائي الزمالك، إمام عاشور وأحمد عيد، صورة "سيلفي" مع بعضهما بمقر إقامة الفريق الأبيض.

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الإمارات (1)



الإمارات (3)



إمام عاشور وأحمد عيد



ساسى وطارق حامد

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة نادى الزمالك فى تمام السابعة مساء الخميس المقبل، فى كأس السوبر المصرى، حيث يدخل المارد الأحمر اللقاء حاملاً للقب بطولة الدورى العام عن الموسم الماضى، فيما يحمل نادى الزمالك لقب كأس مصر.

وكان رينية فايلر المدير الفنى للأهلى قد اصطحب 24 لاعباً فى قائمة الأهلى لمباراة الزمالك وهم: "شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ".

فيما ضم باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك 28 لاعباً في قائمة القلعة البيضاء وهم: حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحى، خط الدفاع : عبدالله جمعة، محمد عبد الشافى، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، حازم إمام، أحمد عيد، خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى فتحى، محمود شيكابالا، كريم بامبو، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، محمد عنتر، إسلام جابر، إمام عاشور، خط الهجوم : مصطفى محمد، كاسونجو، عمر السعيد.