شكرا لقرائتكم اتحاد الخماسى يصدر بيان رسمي عن إقامة المنتخب الصين معسكر فى القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر اتحاد الخماسى الحديث برئاسة شريف العريان بيان رسمي ، عن تواجد منتخب الصين للعبة ، في المعسكر المقام بإستاد القاهرة ، في إطار الاستعداد لكأس العالم التي تقام الفترة المقبلة.

كان عدد من أولياء أمور سباحين مشاركين في بطولة بالاستاد ، عن رؤيتهم منتخب الصين للخماسى ينتدرب مع منتخبات مصر و بيلاروسيا و أوكرانيا بالمعسكر الدولى المقام بإستاد القاهرة استعداد لبطولة كأس العالم الذى يفام في الفترة من 26 افبراير الى 1 مارس بنادى بلاتينيوم ، وهى البطولة المؤهلة لطوكيو 2020

وجاء نص البيان كالتالى ..







‏ بشأن ما أثير بالأمس من بعض أولياء أمور سباحين مشاركين فى بطولة سباحه مقامه ‏بهيئة ستاد القاهره الدولى من خوف وتحفظ عند رؤيتهم لمنتخب الصين للخماسى الحديث ‏وهو يتدرب مع منتخب مصر وبيلاروسيا وأوكرانيا وجنوب أفريقيا بالمعسكر الدولى المقام ‏بالقاهره إستعداداً لبطولة كأس العالم رقم (1) للخماسى الحديث ( المقامه من 26 /2 – ‏‏1/3/2020 ) بملاعب نادى بلاتينيوم بالتجمع الخامس ) والمؤهله للدوره الأوليمبيه طوكيو ‏‏2020 هذا الصيف .‏

نود إيضاح الأتى :‏

‏1-‏ إتخذت دولة الصين كل الإحتياطات المطلوبه لجميع لاعبيها بالمنتخبات القوميه الرياضيه ‏وذلك من بدايه تاريخ ظهور فيروس كورونا بالدوله وذلك بعزل جميع المنتخبات لكل ‏الألعاب المختلفه بمنطقه أمنه بالصين وعمل حجر صحى لهم ( لمده تجاوزت 14 يوم ) ‏وذلك للتأكد من عدم حمل أى فرد منهم للفيروس .‏

‏2-‏ ‏ حيث أن 2020 هى سنة التأهل والتصفيات المؤهله للدوره الأوليمبيه طوكيو 2020 ‏إتخذت الصين قرار ببعث هذه المنتخبات (الأمنه تماماً) ومدربيها الى معسكرات خارجيه ‏ومنها يبدأ كل فريق مرحله التأهيل والبطولات الخارجيه . على أن يعود كل منتخب لعبه ‏مختلفه الى الصين بعد إنتهاء جميع التصفيات ومحاولة التأهيل فى جميع الألعاب المختلفه ( ‏وهى المده من الأن وحتى نهاية شهر مايو 2020) .‏

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‏3-‏ ‏ منتخب الصين للخماسى الحديث قادم الى مصر من مدينة فرانكفورت ( بألمانيا ) يوم 15 / ‏‏2 / 2020 على رحلة الطيران الألمانى لوفتهانزا ( ‏LH582‎‏) .‏

‏4-‏ الإتحاد المصرى للخماسى الحديث كان قد خاطب وزارة الشباب والرياضه ووزارة الصحه ‏وجميع الجهات الأمنيه بمواعيد وصول ومغادرة جميع الفرق القادمه للمشاركه فى بطولة ‏كأس العالم رقم (1) بالقاهره ( والمؤهله للدوره الأوليمبيه طوكيو 2020 ) وبالفعل تم ‏إستقبالهم بالمطار من قبل مسئولين الحجر الصحى بالمطار وتم الكشف عليهم وبعد التأكد من ‏سلامتهم تم أخذ جميع بياناتهم ومكان إقامتهم بمصر للمتابعه اليوميه لهم بعد ذلك ( وقد ‏إستغرق خروجهم من مطار القاهره بعد وصولهم أكثر من 8 ساعات كامله ) . ‏

‏5-‏ ‏ لايمكن لأى دوله مقام على أرضها أى بطوله كبرى مؤهله للدوره الأوليمبيه طوكيو 2020 ‏فى أى رياضه أوليمبيه أن تمنع أى دوله أخرى من المشاركه ( إذا كان لاعبيها بحاله صحيه ‏سليمه وغير معديه ) لأى سبب كان . ‏

‏6-‏ ‏ يوجد بجمهورية مصر العربيه أكثر من منتخب للصين ( فى العاب أخرى غير الخماسى ‏الحديث ) وسوف يشاركون أيضاً فى تصفيات مؤهله للدوره الأوليمبيه وأيضاً تم عمل نفس ‏الإجراءات الوقائيه لهم التى تمت مع منتخب الخماسى الحديث . ‏

‏7-‏ يوجد متابعه يوميه أيضاً من اللجنه الطبيه بالاتحاد مع البعثه الصينيه وتعاون تام وذلك دون ‏أن نعرض البعثه الصينيه لأى إحراج أو سوء معامله أو تفرقه عنصريه إتجاههم .‏

وفى النهايه نؤكد للجميع بأن الإتحاد المصرى للخماسى الحديث قد أتخذ كل الإجراءات ‏القانونيه والصحيه الوقائيه المطلوبه ولاعبينا ومدربينا يتدربون ( مع منتخبات أخرى أجنبيه ) ‏مع المنتخب الصينى ولا نقبل أن يتم معاملة أى لاعب أو مدرب فى ضيافتنا بجمهورية مصر ‏العربيه إلا بكل إحترام ونحن جميعاً فى مؤازرة المنتخب الصينى لمنع أى تفرقه عنصريه ‏غير مقبوله إتجاههم من أى فرد .‏

ونؤكد بأن الإتحاد المصرى للخماسى الحديث يساند الشعب الصينى محنته الحاليه ويتمنى ‏إنتهائها قريباً . وموقفنا هو نفس موقف الدوله وهو مساندة دوله صديقه فى محنتها وتوفير ‏كافة سبل الدعم والمسانده لمن يمثلوها على أرض مصر الحبيبه . ‏

رب إحفظ مصرنا الحبيبه من كل سوء وتحيا جمهورية مصر العربيه .‏

يذكر أن 40 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن بالبطولة وهم الأرجنتين، النمسا، ‏بيلاروسيا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، التشيك، الأكوادور، فنلندا، ‏فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، جواتيمالا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، ‏كازاخستان، كوريا، لاتفيا، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، هولندا، بولندا، البرتغال، ‏روسيا، جنوب أفريقيا، أسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أوزباكستان، أمريكا، ‏نيجيريا، نيوزلندا، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعب ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الإتحاد الدولى للعبة مكون من 21 فرد على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى، نائب الرئيس، شاينى فانج سكرتير عام ‏الإتحاد الدولى.‏