شاهد .. الخطيب يتفقد أعمال التطوير في الصالة المغطاة للأهلي

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جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي ظه اليوم الثلاثاء، على تفقد أعمال الاحلال والتجديد التي شهدتها صالة الأمير عبدالله الفيصل المغطاة بمقر الأهلي بالجزيرة. ورافق محمود الخطيب خلال الجولة العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي وخالد مرسي، مدير مقر الجزيرة، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، وطارق الغنام المدير الإداري لفريق السلة رجال. واستمع الخطيب لشرح وافٍ من المستشار الهندسي لمجلس إدارة الأهلي عن أعمال التجديد التي تمت في الصالة، وذلك في حضور مهندسي الشركة المنفذة، كما اطلع رئيس الأهلي على نوعية المواد المستخدمة في التطوير والتي تم اختيارها وفق أفضل المقاييس العالمية وتضاهي النوعية المستخدمة حاليا في الصالات المغطاة التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020. Advertisements

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الخطيب (4) اعتذر محمود الخطيب رئيس النادى عن السفر لحضور مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك بسبب سفره إلى فرنسا فى رحلة علاجية خلال توقيت تواجد الأهلى بالإمارات. من جانبه، طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، فرض سرية على تدريبات الفريق طوال تواجد البعثة الحمراء في الإمارات قبل مواجهة الزمالك، خاصة أنه يرغب فى تحفيظ اللاعبين خطة المباراة، والتدريب على بعض الجمل التكتيكية التى يرغب لا يرغب فايلر فى تنفيذها أمام المنافس، وأكد المدرب السويسرى ضرورة ابتعاد الفريق عن أى مؤثرات خارجية تتعلق بالجمهور أو الإعلام أو غيرهم خلال تواجد الفريق وتدريباته التى سيستعد منها للمباراة المرتقبة.

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