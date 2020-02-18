شكرا لقرائتكم أشرف صبحى: وزارة الرياضة تبذل أقصى جهد لإسعاد أبطال ذوى الهمم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تبذل أقصى جهد للاهتمام بذوى الهمم ، لإسعادهم و دمجهم في مجالات المجتمع المختلفة ، و كل هذا بفضل توجيهات الدولة بوجود الرئيس و القيادة السياسية ، التي تبذل كل ما بوسعها للاهتمام بهم.

وأضاف صبحى خلال الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم ، أن ذوى الهمم يمثلون خير كبير لأسرهم و أهلهم وإلى الوزارة أيضا ، حيث قال أنه عندما يستقبل أي بعثة من الأبطال من ذوى الهمم فى المطار فور عودتهم من إحدى البطولات ، عندما أعود إلى الوزارة أجد أي أزمة كانت تواجهنى أو مشكلة يتم حلها ، وهذا حدث بالفعل عندما توجهت فجر احد الأيام لاستقبال إحدى البعثات في المطار ، وفور التوجه الى الوزارة وجدت أن امرا ما قد تم حله ، ووجدت في ذلك خيرا كثيرا

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إن الوزارة لديها استراتيجية للاهتمام بشريحة ذوى الهمم، واطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عاماً لذوى الهمم كان محفزاً لتلك الشريحة ، وتحقق في هذا العام العديد من البرامج والقوانين التي تستهدف الارتقاء بتلك الشريحة، ونؤكد أن هذا العام كان شارة البدء لاستدامة البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة لتلك الشريحة، فذوي القدرات والهمم اثبتوا أنهم علامات بارزة في كل المجالات ونسعى دوماً لاستثمار طاقاتهم".

أضاف الدكتور أشرف صبحي: "لدينا بالوزارة مكتبًاً لذوى القدرات والهمم يدعم الأشخاص ذوي القدرات والهمم ويصقل مهاراتهم، ويعمل على دمجهم في المجتمع من خلال النشاط، ويهتم المكتب بجميع فئات الإعاقة الذهنية والحركية والصم والبكم والمكفوفين على مستوى جمهورية مصر العربية، ويعمل على تأهيل ذوى القدرات والهمم ليكونوا اعضاء فاعلين داخل المجتمع، مع إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية، كما قمنا بتدشين مكتب شباب يدير شباب لذوى الهمم للتعاون خدمة لتلك الشريحة".