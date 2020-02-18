شكرا لقرائتكم أعضاء مجلس القلعة البيضاء يؤازرون لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك المرافقين لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي هاني زادة وحمادة أنور وعلاء مقلد وأحمد عادل عبدالفتاح على مؤازرة اللاعبين قبل مواجهة الأهلي الخميس المقبل ببطولة السوبر المصري.

وأكد أعضاء المجلس للفريق على توفير كافة الدعم من المجلس خلال الفترة المقبلة وطالبوهم بمواصلة الانتصارات لإسعاد جماهير النادي.

فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خضوع اللاعبين لبرنامج استشفائي لمدة ساعتين من السادسة إلى الثامنة مساء اليوم بفندق الإقامة في الإمارات.

من ناحية اخري زار أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مقر البعثة الإعلامية المصاحبة للفريق في الإمارات.

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وأكد رئيس البعثة اقتراب نفاذ التذاكر الخاصة بجماهير الزمالك لمباراة السوبر المحلي.

وحرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأمير مرتضى منصور مشرف الكرة بنادي الزمالك معاينة غرفة اللاعبين و أرضية ملعب محمد بن زايد الذي يستضيف مواجهته أمام الأهلي في كأس السوبر المصري

من جانبه يقوم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك بالترجمة للكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق ، خلال رحلة أبو ظبي ويحرص كاسونجو علي التحرك الدائم مع ساسي نظرا لاجادة الثنائي اللغة الفرنسية بخلاف اللغة العربية بالنسبة لفرجاني ساسي وهو ما يسهل من التواصل بين كاسونجو واللاعبين وأعضاء البعثة، كما قام ساسي بترجمة جلسة مرتضي منصور رئيس الزمالك مع اللاعبين قبل السفر لكاسونجو نظرا لان احمد شعبان مترجم كارتيرون كان بجوار المدير الفني ويقوم بالترجمة له لما قاله رئيس الزمالك في الجلسة.