شكرا لقرائتكم هولندا تستعد لـ"يورو 2020" بمواجهة اليونان وويلز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن المنتخب الوطني سيواجه اليونان وويلز ضمن استعداداته لبطولة أوروبا 2020 في إطار بحثه عن التتويج بلقب بطولة أوروبا للمرة الثانية في تاريخه.
وتستضيف هولندا المنتخب اليوناني بطل نسخة 2004 في أنشخيده يوم 28 مايو، ثم تواجه ويلز التي بلغت نصف نهائي النسخة الماضية في روتردام يوم السادس من يونيو 2020.
وأوقعت القرعة هولندا في المجموعة الثالثة بجانب النمسا وأوكرانيا وأحد الفائزين في ملحق التصفيات. وستخوض مبارياتها الثلاث في دور المجموعات في أمستردام وتستهل مشوارها بمواجهة أوكرانيا في 14 يونيو.
وتبحث هولندا عن تحقيق لقبها الثاني في البطولة القارية، بعدما فازت بالبطولة مرة واحدة عام 1988 إثر تجاوزها الاتحاد السوفييتي في المباراة النهائية بهدفي خوليت وفان باستن.
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