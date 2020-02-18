قبل ساعات من المواجهة المرتقبة.. أزمة حادة تضرب أتلتيكو مدريد.. وليفربول يستعين بالقوة الضاربة

كتب: ضياء السقا

يحل ليفربول الإنجليزي ضيفا ثقيلا على أتلتيكو مدريد الإسباني، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في العاصمة الإسبانية "مدريد"، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتُوج محمد صلاح ورفاقه بالبطولة الأوروبية في النسخة الماضية على حساب توتنهام بهدفين دون مقابل.

ويسعى الريدز للخروج بنتيجة إيجابية خارج ملعبه من الروخى بلانكوس قبل مواجهة الإياب التي يحتضنها "آنفيلد" في 11 مارس المقبل.

ليفربول يستعين بالقوة الضاربة

يغيب عن ليفربول ناثان كلاين وشيردان شاكيري فقط، عدا ذلك فجميع الخيارات ستكون متاحة أمام أتلتيكو مدريد، خاصة بعد تعافى النجم السنغالى ساديو مانى من الإصابة التي غاب على إثرها في الفترة الماضية ليسجل ظهوره كبديل ضد نورويتش سيتى في البريميرليج.

ومن المتوقع أن يعتمد يورجن كلوب على التشكيل التالي:

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أليسون

أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد

ويجنالدوم - هندرسون - تشامبرلين

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

غيابات بالجملة في صفوف الأتلتيكو

على الجانب الأخر، يعاني أتلتيكو مدريد من غياب أهم عناصره المهاجم دييجو كوستا، وتحوم الشكوك حول مشاركة كل من جواو فيليكس وكوكي وألفارو موراتا، عدا ذلك فالقائمة مكتملة أمام ليفربول.

يان أوبلاك

سانتياجو أرياس - ستيفان سافيتش - فيليبي - لودي

ماركوس يورنتي - توماس بارتي - كوكي - ساؤول

أنخيل كوريا - فيتولو

القنوات الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة بين سبورتس 2، بتعليق: حفيظ دراجي