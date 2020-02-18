شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى سيئة لحسين الشحات على ملعب محمد بن زايد قبل استضافته سوبر القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط حسين الشحات نجم هجوم الأهلى بذكرى سيئة بملعب محمد بن زايد قبل استضافته مباراة السوبر، وذلك بعد تعرضه فيه للإصابة مرتين مرة منهم فى الرأس والأخرى فى القدم، وذلك خلال فترة لعبه فى العين الإماراتى.

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة نادى الزمالك فى تمام السابعة مساء الخميس المقبل، فى كأس السوبر المصرى، حيث يدخل المارد الأحمر اللقاء حاملاً للقب بطولة الدورى العام عن الموسم الماضى، فيما يحمل نادى الزمالك لقب كأس مصر. الأهلى يدخل اللقاء حاملاً لدرع الدورى، والذى لم يكن حصده بالأمر السهل على القلعة الحمراء، خاصة أن الأهلى تقدم من قاع الجدول إلى القمة وأزاح القلعة البيضاء من الصدارة ليحسم واحداً من أصعب ألقابه. Advertisements أما الزمالك، فيدخل هذه المباراة حاملاً للقب كأس مصر عن الموسم الماضى، بعدما تغلب فى المباراة النهائية للبطولة على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة.

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المحدد لها يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى في الإمارات ، وتضم قائمة الزمالك كل من محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع ، و طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم "شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ".