شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى يتدرب منفرداً فى الإسماعيلى بعد العودة من ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم باهر المحمدى كابتن النادى الإسماعيلى فى تدريبات منفردة تحت قيادة التونسى أكرم علياوى مخطط أحمال الدراويش استعداداً لمواجهة بيراميدز بدور الستة عشر لكأس مصر، المقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبلة على استاد الإسكندرية، ويترقب باهر المحمدى الجلسة التى ستجمعه بإدارة ناديه بعد عودته للقاهرة قادماً من ألمانياً مساء الأحد الماضى، وذلك لمعرفة مصيره بعد سفره لألمانيا بدون إذن قبل مباراة الرجاء المغربى، التى فاز بها الدراويش بهدف دون رد فى ذهاب نصف نهائى البطولة العربية، ويعتزم اللاعب تقديم التقارير الطبية التي يحملها من الطبيب الالمانى لتبرئته من هذه الواقعة.

وكشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن التقارير الطبية التى طلبها مجلس إدارة النادى بشأن لاعبه باهر المحمدى، كابتن الفريق، أدانت اللاعب، بعدما أثبتت عدم حاجته للسفر لألمانيا وقال مصدر بمجلس الإسماعيلى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "باهر المحمدى وفقاً للتقارير الطبية يعانى من التهابات بسيطة فى الحوض، وهى إصابة بسيطة يعانى منها معظم لاعبى الدورى المصرى، ولا تتطلب السفر لألمانيا".

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وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، استقر على تحويل باهر المحمدى للتحقيق من قبل الشئون القانونية بالنادى فور عودته من ألمانيا، وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن هناك حالة غضب عارمة داخل قلعة الدراويش تجاه المحمدى بعد قراره بالسفر لألمانيا دون إذن ناديه، ومن المقرر توقيع عقوبات صارمة ضد اللاعب، تنفيذًا لسياسة فرض الالتزام بين جنبات الفريق، خاصة أن سفر المحمدى جاء قبل ساعات من المباراة المهمة أمام الرجاء المغربى.

وقال مصدر مقرب من باهر المحمدى، إن اللاعب أخبر المدرب الفرنسى برغبته فى السفر لألمانيا وهو ما وافق عليه جوميز ليغادر اللاعب القاهرة وفور علم المحمدى بغضب مجلس الإسماعيلى سارع بالاتصال هاتفياً بجوميز ليخبره بحاجته للشهادة معه فى التحقيق حتى ينجو من عقوبات مجلس ادارة النادى الإسماعيلى.

من جانبه وعد جوميز المحمدى بإبلاغ إدارة الدراويش بتلقى اللاعب اذن منه قبل السفر، ورد مصدر بالمجلس على ذلك التصرف قائلا، "إذ افترضنا أن باهر المحمدى تحدث مع جوميز وحصل على إذنه للسفر لألمانيا، مثلما يبرر اللاعب موقفه، ما هى صلاحيات جوميز حتى يتخذ مثل هذا القرار دون الرجوع لمجلس إدارة النادى؟، جوميز مدرب محترف ويعرف دوره جيداً، ونستبعد أن يكون شارك فى هذا التصرف السيئ من كابتن الفريق قبل ساعات من مباراة مصيرية مثل مباراة الرجاء بالبطولة العربية".