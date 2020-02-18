شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر عبد الفتاح مديرا فنيا للترسانة خلفا لمحمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو الترسانة مع شاكر عبد الفتاح لقيادة الفريق الكروى فنيا خلفا لمحمد صلاح الذى تقدم باعتذار رسمى بالأمس، مكتفيا بالفترة التى قضاها فى تدريب الشواكيش بعد الهزيمة المفاجئة التى تلقاها الفريق بالأمس على ملعبه أمام جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الترسانة حاليا المركز قبل الأخير بالمجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، وأصبح يحتاج لمعجزة للبقاء بدورى القسم الثانى، خاصة فى ظل إصرار اللجنة الخماسية على تطبيق دورى المحترفين وهبوط خمسة فرق من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمظاليم.

يعاون شاكر عبد الفتاح فى مهمته علاء حسب كمدرب عام وبهلول عبد المنعم كمدرب، وحسام مبروك كمدير إدارى بينما مازال البحث جاريا عن مدرب لحراس المرمى .

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وفضل مجلس إدارة الترسانة الإستعانة بجهاز فنى من أبناء النادى لإنتشال الفريق من أزمته الحالية بعدما أذاق المديرين الفنيين السابقين الأمرين وفشلوا فى تحقيق النتائج المرجوة وخسر الفريق العديد من النقاط السهلة داخل ملعبه فى الموسم الحالى.

ومن المقرر أن يخوض شاكر عبد الفتاح أولى تدريباته مع الفريق غدا استعدادا للقاء الداخلية في الجولة السادسة عشر بالمسابقة يوم الإثنين المقبل .

ويعد الجهاز الفني الجديد للترسانة بقيادة شاكر عبد الفتاح السادس للفريق خلال الموسم الحالى حيث بدأ الشواكيش الموسم تحت قيادة علاء ميهوب الذى رحل سريعا بعد الأسبوع الأول ثم حل بدلا منه مؤمن عبد الغفار ، ثم رحل وجاء أحمد كشرى الذى لم يستمر طويلا وتم الإستعانة بابن النادى يحيي السيد في مباراة وحيدة أمام سيراميكا كليوباترا بالدور الأول التي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف ليأتى محمد صلاح الذى رحل بالأمس .