شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقرر إغلاق أول مران فى الإمارات وتغيير الملعب قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى إن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق قرر غلق مران الفريق الجماعى مساء اليوم الذى يُعد الأول للأهلى فى الإمارات أمام وسائل الإعلام والجماهير بأبوظبى، وذلك لفرض المزيد من التركيز للاعبين قبل مباراة السوبر المصرى فى السابعة مساء بعد غد الخميس على ملعب محمد بن زايد فى أبوظبى.
وأضاف مدير الكرة أنه تقرر أيضا نقل ملعب مران الفريق المقرر إقامته مساء اليوم ليقام على ملعب نادى الوحدة الإماراتى بدلا من ملعب سلطان بن زايد.
كما رفض مسئولو الأهلى تحفيز لاعبى الفريق بمكافآت خاصة من أجل تجاوز الزمالك وأعلن مسئولو النادى أنه لا توجد أى مكافآت استثنائية فى مباراة السوبر رغم الاعتراف بأهميتها وقوتها، وأوضح مسئولو الأهلي أن هناك لائحة سيتم تطبيقها في هذه البطولة دون تفرقة خاصة أنه من الطبيعي والمنطقي أن يبذل لاعبو الفريق قصارى جهدهم من أجل الفوز وحصد لقب السوبر.
فيما أكد أليو ديانج، لاعب وسط الفريق أهمية مباراة الفريق أمام الزمالك على كأس السوبر وقال ديانج: "نخوض مواجهة صعبة وعلى بطولة خاصة أمام جماهير متحمسة بقوة للأهلى، وهو ما يدفعنا لتقديم أفضل ما لدينا للفوز فيها وتحقيق لقب السوبر"، وأضاف ديانج في تصريحات صحفية : "سعيد بثقة جماهير الأهلي ومؤازرتها لي ولكل زملائي، وهذا يدفعنا للقتال من أجل تحقيق الفوز في كل مباراة"، وأتم: "نعد جماهير الأهلي هنا في الإمارات وفي كل مكان ببذل كل ما لدينا من جهد؛ للفوز على الزمالك في السوبر".
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يقرر إغلاق أول مران فى الإمارات وتغيير الملعب قبل السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.