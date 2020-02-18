شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس تغيير طاقم السوبر كاملا بدلا من الشورت فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأكد مصدر داخل اللجنة المنظمة للبطولة أن مسئولى الزمالك لا يرغبون فى ارتداء تى شيرت أبيض وشورت لون مختلف، ويفضلون ارتداء الفريق الطاقم الاحتياطى كاملا، حيث تنص اللوائح أن بطل الدورى وهو الأهلى تتم معاملته معاملة صاحب الأرض وبالتالى سيرتدى لاعبوه الطاقم الأساسى الأحمر والشورت الأبيض، وهو ما يجعل ارتداء الزمالك الشورت الأبيض صعب وسيتم حسم المسألة غدا فى الاجتماع الفنى.

وكشف أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة بنادي الزمالك انه يتمني تواجد جماهير الزمالك لمؤازرة لاعبيها وتحقيق لقب السوبر المصري امام الاهلي المقرر لها الخميس.

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وتابع أمير مرتضى أنتظر وجود جماهير الزمالك بأعداد كبيرة كما حدث في سوبر 2017 متمنيا خروج المباراة بصورة مميزه في مباراة كلاسيكو العرب .

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قرر غلق مران الفريق الجماعي مساء اليوم الذى يُعد الأول للأهلي في الامارات أمام وسائل الإعلام والجماهير بأبوظبي، وذلك لفرض المزيد من التركيز للاعبين قبل مباراة السوبر المصري في السابعة مساء بعد غد الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

وأضاف مدير الكرة أنه تقرر أيضا نقل ملعب مران الفريق المقرر إقامته مساء اليوم ليقام على ملعب نادي الوحدة الإماراتي بدلا من ملعب سلطان بن زايد.

من ناحية أخرى عقد خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى الإمارت جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، من أجل بحث عدة أمور خاصة بالفريق وتدريباته واستعداده لمواجهة السوبر ، وبحث رئيس البعثة مع مدير الكرة أمور خاصة بمران اليوم وغداً بجانب ترتيبات المباراة والأجتماع الفني الخاص بالمباراة وغيرها من ترتيبات المباراة المرتقبة، ويحرص الدرندلي على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة الفريق ووسائل الانتقالات وملاعب التدريب.