شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء مجلس الزمالك يؤازرون الفريق قبل مواجهة الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أعضاء مجلس ادارة نادى الزمالك المرافقون لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى هانى زادة وحمادة أنور وعلاء مقلد وأحمد عادل عبدالفتاح على مؤازرة اللاعبين قبل مواجهة الأهلى الخميس المقبل ببطولة السوبر المصرى.

وأكد أعضاء المجلس للفريق على توفير كل الدعم من المجلس خلال الفترة المقبلة وطالبوهم بمواصلة الانتصارات لإسعاد جماهير النادى.

فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خضوع اللاعبين لبرنامج استشفائي لمدة ساعتين من السادسة إلى الثامنة مساء اليوم بفندق الإقامة في الإمارات.

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من ناحية أخرى زار أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادى ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى مقر البعثة الإعلامية المصاحبة للفريق في الإمارات، وأكد رئيس البعثة اقتراب نفاذ التذاكر الخاصة بجماهير الزمالك لمباراة السوبر المحلي.

وحرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأمير مرتضى منصور مشرف الكرة بنادي الزمالك معاينة غرفة اللاعبين و أرضية ملعب محمد بن زايد الذي يستضيف مواجهته أمام الأهلي في كأس السوبر المصري

من جانبه يقوم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك بالترجمة للكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق ، خلال رحلة أبو ظبي ويحرص كاسونجو علي التحرك الدائم مع ساسي نظرا لاجادة الثنائي اللغة الفرنسية بخلاف اللغة العربية بالنسبة لفرجاني ساسي وهو ما يسهل من التواصل بين كاسونجو واللاعبين وأعضاء البعثة، كما قام ساسي بترجمة جلسة مرتضي منصور رئيس الزمالك مع اللاعبين قبل السفر لكاسونجو نظرا لان احمد شعبان مترجم كارتيرون كان بجوار المدير الفني ويقوم بالترجمة له لما قاله رئيس الزمالك في الجلسة.