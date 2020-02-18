شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الأوليمبى والرجاء لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اتحاد الكرة تأجيل مباراة الأولمبى والرجاء التى كان مقررا إقامتها اليوم فى الجولة الخامسة عشر لدورى القسم الثانى، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وجاء التأجيل بناء على قرار محمد الحنفى حكم اللقاء، الذى قرر عدم خوض المباراة وتأجيلها، نظراً لسوء حالة الملعب عقب تعرض مدينة الإسكندرية اليوم لأمطار غزيرة منذ الصباح الباكر، ومن المنتظر ان تعلن لجنة المسابقات عن موعد المباراة الجديد.

وتسببت الأمطار في إغراق ملعب الأولمبى الذى كان مقرر استضافته للمباراة .

يذكر أن الأولمبى صاحب المركز العاشر برصيد 15 نقطة كان مقرر أن يلتقى الرجاء المطروحى صاحب المركز السادس برصيد 22 نقطة اليوم ، حيث كان يسعى المدير الفني للأوليمبى استغلال عامل الأرض لخطف نقاط المباراة مثلما فعل الأسبوع قبل الماضى عندما حقق الفوز على فاركو بثلاثية نظيفة، بينما يحاول نبيل محمود المدير الفني للرجاء استغلال حالة النشوة للاعبيه بعد الفوز الأخير على بيلا بسداسية مقابل هدف الجولة الماضية لتحقيق الثلاث نقاط للدخول في زمرة الأندية التي تنافس على الصعود للأضواء.

يستضيف غزل المحلة بقيادة خالد عيد نظيره دكرنس بقيادة مصطفى عبده في لقاء قوى يبحث فيه الفريقان عن الثلاث فأبناء المحلة يحتلون المركز الثالث برصيد 25 نقطة ولا بديل أمامهم سوى تحقيق الثلاث نقاط إذا ما أرادو الاستمرار في المنافسة، بينما يسعى أبناء دكرنس إلى تحقيق المفاجأة بخطف نقاط المباراة بعدما تحسنت نتائجهم من جديد ودخلوا في سباق المنافسة بعد وصولهم للنقطة 24 في المركز الرابع للمجموعة.

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ويخرج دمنهور بقيادة كمال فريد لمواجهة مالية كفر الزيات في مواجهة سهلة نسبيا للضيوف الساعين نحو استكمال مشوارهم الناجح بتحقيق الفوز تلو الأخر بعد وصولهم للنقطة 27 في المركز الثانى، بينما يحتل مالية كفر الزيات المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط وأصبح هبوطهم للقسم الثالث مسألة وقت .



الامطار تغرق الملعب



غرق ملعب الاولمبى



ملعب الاولمبى