شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن تغيير الاجتماع الفنى لمباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى إن اللجنة العليا المنظمة لمباراة السوبر أخطرته اليوم بتغيير موعد المؤتمر الصحفى غدا، وكذلك الاجتماع الفنى للمباراة، وقال مدير الكرة إن موعد المؤتمر الصحفى الذى يحضره رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، وحسام عاشور كابتن الفريق، تم تعديله ليقام غدا الأربعاء فى الحادية عشرة صباحا بتوقيت الإمارات.

فيما تحدد العاشرة صباح غدٍ؛ موعدا لإقامة الاجتماع الفنى الذى يحضره مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارى للفريق.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق الزمالك على كأس السوبر المصرى يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد فى أبو ظبى بالإمارات.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق الزمالك مساء بعد غد الخميس على ملعب محمد بن زايد بأبوظبى فى الإمارات على لقب كأس السوبر المصرى، ووصل الأهلى والزمالك الإمارات أمس لخوض اللقاء المرتقب بين قطبي الكرة المصرية.

Advertisements

ويسعى السويسرى من خلال المحاضرة للتأكيد على الإيجابيات وتصحيح الأمور السلبية والأخطاء الفنية التي واجهت الفريق خلال الفترة الماضية.

وطلب رينيه فايلر فرض سرية على تدريبات الفريق طوال تواجد البعثة الحمراء في الإمارات خاصة وأنه يرغب في تحفيظ اللاعبين خطة المباراة والتدريب على بعض الجمل التكتيكية التي يرغب لا يرغب فايلر في وصولها للمنافس ، وأكد المدرب السويسري على ضرورة إبتعاد الفريق عن أية مؤثرات خارجية تتعلق بالجمهور أو الإعلام أو غيرهم خلال تواجد الفريق وتدريباته التى سيستعد منها للمباراة المرتقبة.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للاوليمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب في الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كلًا من معتمد جمال المدرب العام و وائل رياض و محمد شوقى مدربي الفريق للمشاركة في ودية قدامي الأهلي و الزمالك وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.