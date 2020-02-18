شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: تذاكر الزمالك للسوبر اقتربت على النفاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مقر البعثة الإعلامية المصاحبة للفريق فى الإمارات.

وأكد رئيس البعثة اقتراب نفاد التذاكر الخاصة بجماهير الزمالك لمباراة السوبر المحلى، ويستعد الفريق لمواجهة الأهلي بالسوبر المحلي الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات.

وحرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأمير مرتضى منصور مشرف الكرة بنادى الزمالك معاينة غرفة اللاعبين و أرضية ملعب محمد بن زايد الذي يستضيف مواجهته أمام الأهلي في كأس السوبر المصرى.

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من جانبه يقوم التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك بالترجمة للكونغولى كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق ، خلال رحلة أبو ظبي ويحرص كاسونجو علي التحرك الدائم مع ساسي نظرا لاجادة الثنائي اللغة الفرنسية بخلاف اللغة العربية بالنسبة لفرجاني ساسي وهو ما يسهل من التواصل بين كاسونجو واللاعبين وأعضاء البعثة، كما قام ساسي بترجمة جلسة مرتضي منصور رئيس الزمالك مع اللاعبين قبل السفر لكاسونجو نظرا لان احمد شعبان مترجم كارتيرون كان بجوار المدير الفني ويقوم بالترجمة له لما قاله رئيس الزمالك في الجلسة.

في سياق مختلف عرض الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراة الزمالك والترجى فى السوبر الأفريقى، التى أقيمت الجمعة الماضى وانتهت بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف فى الدوحة.

كارتيرون عقد جلسة فنية مع لاعبيه فى فندق الإقامة بأبو ظبى، شرح خلالها الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى المباراة لتفاديها فى مباراة السوبر المقرر لها بعد غد أمام الأهلى، وتحديدا تراجع أداء الفريق والتزام اللاعبين بالدفاع فى آخر ربع ساعة من المباراة والتى كادت أن تتسبب فى إحراز الفريق التونسى هدف فى اللحظات الأخيرة.