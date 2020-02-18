شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مقر إقامة الزمالك فى الإمارات استعداداً للسوبر أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر فرجانى ساسى لاعب نادى الزمالك صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام أظهر خلالها فندق إقامة الفريق الأبيض بالإمارات، حيث تتواجد البعثة البيضاء استعداداً لخوض مباراة السوبر المصرى أمام النادى الأهلى، الذى يقام فى تمام السابعة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد.

كما نشر ساسى صورة أخرى مع طارق حامد لاعب القلعة البيضاء وعلق عليها: أخى.

فيما التقط ثنائى الزمالك، إمام عاشور وأحمد عيد، صورة "سيلفى" مع بعضهما بمقر إقامة الفريق الأبيض.



امام عاشور واحمد عيد



ساسي وطارق حامد



فندق اقامة الزمالك

Advertisements