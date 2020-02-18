شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة طائرة الأهلى فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى عن قائمة اللاعبين المشاركة فى البطولة العربية للأندية، التى ستسضيفها مصر بدءا من غد الأربعاء باستاد القاهرة وصالة المقاولون العرب.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من عبد الله عبد السلام وحسام يوسف و أحمد صلاح و أحمد سعيد و محمد عادل و عبد الحليم فهيم و أحمد عبد العال و محمد عبد المنعم و محمود رءوف و جسيون دوروكو و محمد معوض و محمد رمضان و أحمد قطب.

ويعقد مساء اليوم الثلاثاء الاجتماع الفنى للبطولة العربية لأندية الكرة الطائرة بحضور اللجنة العليا المنظمة ومندوبى الفرق المشاركة للوقوف على التعليمات النهائية للمنافسة وإعلان ألوان ملابس الفرق المشاركة.

ويقع فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى بجانب أندية كل من أساريا الليبى والسيب العمانى وخيبل اليمنى، بينما وتضم المجموعة الثانية كلا من، الخدمات الفلسطينى والهلال الليبى والعربى القطرى وشباب الأهلى الإماراتى، فيما تضم المجموعة الرابعة فرق البيشمركة العراقى وكاظمة الكويتى وسنجل الفلسطينى.

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بينما يقع فريق الزمالك فى البطولة العربية ضمن المجموعة الثالثة التى تضم كلاً من غاز الجنوب العراقى وبنى ياس الإماراتى ووادى موسى الأردنى والسلام العمانى.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن اعتذار فريقى الأهلى والهلال السعودى والشعلة اليمنى عن المشاركة.

ويبدأ فريق الأهلى مواجهات البطولة أمام السيب العمانى في الرابعة عصر الأربعاء ثم اساريا الليبى الخميس ويختتم الدور الأول بمواجهة خيبل اليمنى الجمعة.

أما الزمالك فيلتقى وادى موسى الأردني الأربعاء ثم غار الجنوب العراقى الخميس وبنى ياس الإماراتى الجمعة ويختتم الدور الأول بمواجهة السلام العمانى الأحد.