شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينقل تدريبه لملعب الوحدة فى أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الأهلى نقل تدريب الفريق اليوم الثلاثاء لملعب الوحدة بدلا من ملعب سلطان بن زايد، والذى من المقرر أن ينطلق فى تمام الساعة السادسة مساء.

الأهلي يدخل اللقاء حاملاً لدرع الدورى، والذى لم يكن حصده بالأمر السهل على القلعة الحمراء، خاصة أن الأهلى تقدم من قاع الجدول إلى القمة وأزاح القلعة البيضاء من الصدارة ليحسم واحداً من أصعب ألقابه.

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أما الزمالك، فيدخل هذه المباراة حاملاً للقب كأس مصر عن الموسم الماضي، بعدما تغلب في المباراة النهائية للبطولة على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة.

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المحدد لها يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى في الإمارات ، وتضم قائمة الزمالك كل من محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع ، و طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم "شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ".