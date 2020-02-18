شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء الجبلاية ونجوم الأهلى والزمالك فى فندق واحد بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد أعضاء اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى ونجوم الأهلى والزمالك القدامى فى فندق واحد بالإمارات قبل مباراة السوبر، حيث تواجد كل من حازم إمام وأيمن يونس وخالد بيبو وأمير عبد الحميد واحمد حسن وخالد الغندور ومدحت عبد الهادى.

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة نادى الزمالك فى تمام السابعة مساء الخميس المقبل، فى كأس السوبر المصرى، حيث يدخل المارد الأحمر اللقاء حاملاً للقب بطولة الدورى العام عن الموسم الماضى، فيما يحمل نادى الزمالك لقب كأس مصر.

وكان رينية فايلر المدير الفنى للأهلى قد اصطحب 24 لاعباً فى قائمة الأهلى لمباراة الزمالك وهم: "شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ".

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فيما ضم باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك 28 لاعباً في قائمة القلعة البيضاء وهم: حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحى، خط الدفاع : عبدالله جمعة، محمد عبد الشافى، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، حازم إمام، أحمد عيد، خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى فتحى، محمود شيكابالا، كريم بامبو، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، محمد عنتر، إسلام جابر، إمام عاشور، خط الهجوم : مصطفى محمد، كاسونجو، عمر السعيد.