شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. أغلى 7 لاعبين فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والعالم العربى، مساء الخميس، لمتابعة أقوى الديربيات العربية الأفريقية بين الأهلى والزمالك، والتى تجمع قطبى الكرة المصرية فى كأس السوبر، والذى يقام على استاد محمد بن زايد، بين المارد الأحمر بطل الدورى العام عن الموسم الماضى، والفارس الأبيض بطل كأس مصر.

وتعد هذه المواجهة رقم 7 فى تاريخ لقاءات قطبى الكرة المصرية بالسوبر المصرى، وسبق أن فاز النادى الأهلى على الزمالك فى كأس السوبر 5 مرات كان آخرها فى سبتمبر الماضى، كما حصد الفريق الأبيض لقب السوبر المصرى على حساب الأهلى مرة واحدة.

ويستعرض الخليج 365 قائمة بأغلى 7 لاعبين فى السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك.

1ـ رمضان صبحى: 67 مليونا و800 ألف جنيه

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2- فرجانى ساسى: 42 مليونا و300 ألف جنيه

3ـ على معلول: 30 مليونا و500 ألف جنيه

4ـ حسين الشحات: 25 مليونا و400 ألف جنيه

5ـ جونيور أجايى: 25 مليونا و400 ألف جنيه

6ـ محمود عبدالمنعم (كهربا): 25 مليونا و400 ألف جنيه

7ـ طارق حامد: 25 مليونا و400 ألف جنيه