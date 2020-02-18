شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ الكامل للسوبر المحلى من البداية للنهاية قبل صدام الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل ساعات من النسخة السابعة عشرة لكأس السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك مساء الخميس بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، نرصد تاريخ البطولة متضمناً طرفى المباراة النهائية ونتيجة اللقاء وأصحاب الأهداف وملاعب وحكام هذه المواجهات: 1 – 14 سبتمبر 2001: الزمالك × غزل المحلة (2 – 1) حازم إمام (الدقيقة 20) – حسام حسن (الدقيقة 116) – محمد محروس العتراوى (الدقيقة 77) – ملعب القاهرة – جمال الغندور. 2 – 19 سبتمبر 2002: الزمالك × المقاولون (1 – 0) أسامة نبيه (الدقيقة 114) – ملعب القاهرة - الحكم جمال الغندور. 3 – 28 أغسطس 2003: الزمالك × الأهلى (0 – 0) ثم تفوق الأهلى (3 / 1) بفارق ركلات الترجيح – ملعب الكلية الحربية – الحكم ألان سارس (فرنسا). 4 – 10 سبتمبر 2004: الزمالك × المقاولون (2 – 4) مدحت عبد الهادى (الدقيقة 17– تامر عادل (الدقيقة 8) – طلعت محرم (الدقيقة 22) – أيمن زين (الدقيقة 63) - ملعب الكلية الحربية – الحكم رضا البلتاجي. 5 – 27 يوليو 2005: الأهلى × إنبى (1 – 0) وائل جمعة الدقيقة 3 + 90) – ملعب المقاولون العرب – الحكم عصام عبد الفتاح. 6 – 23 يوليو 2006: الأهل × إنبى (1 – 0) محمد أبو تريكة (الدقيقة 1+ 90) – ملعب القاهرة الدولى – الحكم عصام عبد الفتاح. 7 – 9 أغسطس 2007: الأهلى × الإسماعيلى (1 – 1) ثم (4/2) بركلات الترجيح – شادى محمد الدقيقة 42– محمد حمص الدقيقة 32 – ملعب القاهرة الدولي – الحكم حمدي شعبان. 8 – 27 يوليو 2008: الأهلى × الزمالك (2 – 0) أحمد حسن (الدقيقة 47) – المعتز إينو (الدقيقة 89) – ملعب القاهرة – الحكم فريتز ستوشليك (النمسا). Advertisements 9 – 21 يوليو 2009: الأهلى × حرس الحدود (0 – 2) أحمد حسن مكى (الدقيقة 6) أحمد عبد الغنى ( الدقيقة 58) – ملعب الكلية الحربية – الحكم حمدى شعبان. 10 – 25 يوليو 2010: الأهلي × الحدود (1 – 0) محمد أبو تريكة (الدقيقة 61) – ملعب الكلية الحربية – الحكم محمد فاروق. 11 – 9 سبتمبر 2012: الأهلي × انبي (2 – 1) عبد الله السعيد (الدقيقة 65) – محمد ناجي "جدو" (الدقيقة 1 + 90) – محمد شعبان (الدقيقة 78) – ملعب الجيش ببرح العرب – الحكم محمد فاروق. 12 – 14 سبتمبر 2014: الأهلي × الزمالك (0 – 0) ثم (5/4) بركلات الترجيح – ملعب الجيش ببرج العرب – الحكم محمد فاروق. 13 – 15 أكتوبر 2015: الزمالك × الأهلي (2 – 3) عمر جابر (الدقيقة 26) – محمود كهربا (الدقيقة 95) – عبد الله السعيد (الدقيقة 45) مؤمن زكريا (الدقيقة 69) – الملعب هزاع بن زايد – الحكم كارلوس فيلاسكو كاربايو (إسبانيا) 14 – 10 فبراير 2016: الأهلي × الزمالك (0 – 0) ثم (1/3) بركلات الترجيح – الملعب محمد بن زايد بأبو ظبي – الحكم بافل كرالوفيتش (جمهورية التشيك). 15 – 12 يناير 2017: الأهلى × المصرى (1 – 0) وليد أزارو (الدقيقة 101) – الملعب هزاع بن زايد بمدينة العين – الحكم عمار الجنيبي (الإمارات). 16 – 20 سبتمبر 2019: الأهلى × الزمالك ( 3 - 2 ) جونيور أجايي ( الدقيقة 19 و49) وحسين الشحات ( الدقيقة 3 + 48) للأهلى ومحمود علاء من ركلتي جزاء للزمالك (الدقيقة 64 و76) - الملعب الجيش ببرج العرب – الحكم فيلكس بريتش(ألمانيا). 17- 20 فبراير 2020: الأهلى × الزمالك (؟؟؟؟؟؟؟؟) – ملعب محمد بن زايد بنادى الجزيرة بالعاصمة أبو ظبى - الحكم الحكم سيفين أودفار موين (النرويج).

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