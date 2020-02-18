شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يتراجع عن السفر للإمارات لحضور السوبر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش عن فكرة السفر للإمارات لحضور مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك، المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة، وجاء ذلك القرار بعدما رفض مدرب الطلائع فكرة السفر لتشجيع الزمالك ناديه القديم فى ظل توليه المسئولية الفنية لفريق منافس للأبيض وهو الطلائع، وقرر بسيونى قضاء إجازته فى مسقط رأسه بكفر الشيخ ومشاهدة المباراة مع عائلته احتراماً لفكرة التنافس الشريف بين الاندية.

ومنح عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه راحة لمدة 3 أيام عقب الفوز على مصر المقاصة بكأس مصر على أن يستأنف الفريق تدريباته فى الخامسة عصر الجمعة المقبلة استعداداً لمواجهة انبى فى الخامس من مارس المقبل بإنطلاق مباريات الدور الثانى لمسابقة الدوري العام ، ونجح طلائع الجيش فى تحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شىء أحرزه كيفين موهيرى فى الدقيقة 15 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر ليتأهل الفريق لدور الثمانية ، وينتظر الفائز من مباراة الاسماعيلى وبيراميدز المقرر لها الجمعة المقبلة.

وطالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بتصحيح المسار بعد الخسارة من الاهلى بثلاثية دون رد في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام وتحقيق الفوز على الفريق البترولى فى بداية رحلة الدور الثانى للمسابقة لتصحيح وضع الفريق بجدول المسابقة المحلية .

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