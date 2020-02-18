شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الدايم يكشف كيفية حضور جماهير القطبين للبطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة عن كيفية حضور جماهير القطبين الأهلى والزمالك للقاءات البطولة العربية للأندية، التى تستضيفها مصر بدءا من غدا بالقاهرة.

وقال عبد الدايم إنه تم تحديد 500 فرد من كل نادى بالكشوف المرسلة إلى الاتحاد فضلا عن جميع حاملى بطاقات اتحاد اللعبة، مؤكدا تحديد 100 فرد من كل نادى من الأندية الضيوف .

يعقد مساء اليوم الثلاثاء الاجتماع الفني للبطولة العربية لأندية الكرة الطائرة ابحضور اللجنة العليا المنظمة ومندوبي الفرق المشاركة للوقوف على التعليمات النهائية للمنافسة وإعلان ألوان ملابس الفرق المشاركة.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن اعتذار فريقى الأهلى والهلال السعودى والشعلة اليمنى عن المشاركة.

Advertisements

ويقع فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى بجانب أندية كل من، أساريا الليبى والسيب العمانى وخيبل اليمنى، بينما جاء الزمالك فى الجموعة الثالثة التى تضم كلاً من، غاز الجنوب العراقى وبنى ياس الإماراتى ووادى موسى الأردنى والسلام العمانى .

وتضم المجموعة الثانية كلا من، الخدمات الفلسطينى والهلال الليبى والعربى القطرى وشباب الأهلى الإماراتى، فيما تضم المجموعة الرابعة فرق البيشمركة العراقى وكاظمة الكويتى وسنجل الفلسطينى.

ويبدأ فريق الأهلى مواجهات البطولة أمام السيب العمانى في الرابعة عصر الأربعاء ثم اساريا الليبى الخميس ويختتم الدور الأول بمواجهة خيبل اليمنى الجمعة.

أما الزمالك فيلتقى وادى موسى الأردني الأربعاء ثم غار الجنوب العراقى الخميس وبنى ياس الإماراتى الجمعة ويختتم الدور الأول بمواجهة السلام العمانى الأحد.