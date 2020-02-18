شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أيمن يونس: مواجهة السوبر صعبة والتمثيل المشرف أهم من النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن مواجهة السوبر المحلى المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل بين فريقى الأهلى والزمالك على ملعب محمد بن زايد بالإمارات صعبة على كلا الفريقين.

وأشار يونس، فى تصريحات خاصة، إلى أن اقتراب الموازيين بين كلا الفريقين سبب صعوبة اللقاء في ظل نشوة تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقي أمام استقرار الأهلى.

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وقال يونس إن التمثيل المشرف وإحترام اللاعبين داخل الساحرة المستديرة اهم من نتيجة المباراة ، مشيرا إلى أن اللقاء سيشهد صراع بين الفريقين يحكمه التوفيق.

ووصلت بعثتا كلال الفريقين إلى الإمارات أمس ، فيما يتواجد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب في الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كل من معتمد جمال المدرب العام و وائل رياض ومحمد شوقى مدربي الفريق للمشاركة في ودية قدامي الأهلي والزمالك يوم الأربعاء على هامش مباراة السوبر المصري، وسيتم تكريمهم قبل إنطلاق اللقاء بدقائق.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب انطلاق معسكر المنتخب يوم 20 مارس المقبل فى إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2020.

وتلقى المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب عرضا لخوض دورة ودية دولية فى دبى بالإمارات خلال فترة التوقف الدولية المحدد لها شهر مارس المقبل، وتحديدا فى الفترة من 23 حتى 31 من نفس الشهر، بمشاركة منتخبات تأهلت بالفعل لأولمبياد طوكيو 2020 ويعكف المدير الفني حاليا علي دراسة العرض قبل البت فيه بشكل نهائى خاصة وانه يمتلك عروضا لمواجهة اليابان وكوريا الجنوبية ورومانيا وديا في نفس التوقيت .