شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أهداف فى شباك محمد الشناوى وأبو جبل قبل سوبر الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالوا قديماً إن حارس المرمى يساوى نصف الفريق، فهو آخر خطوط الدفاع فى مواجهات هجمات الخصم، وبإمكانه تغيير النتيجة إما لصالح فريقه أو عليه، ولهذا ستكون الأعباء ثقيلة على ثنائي حراسة المرمى في القطبين، الأهلي والزمالك، في قمة السوبر المصري التي تجمع المارد الأحمر مع غريمه التقليدي الأبيض، مساء الخميس على استاد محمد بن زايد في الإمارات العربية.

محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، لا شك أنه يؤدي واحداً من أفضل مواسمه في القلعة الحمراء، في ظل العروض القوية التي يقدمها منذ بداية الموسم الجاري، فحارس العرين الأبيض شارك مع الأهلي في هذا الموسم في 15 مباراة بالدوري العام لم تستقبل شباكه سوى 3 أهداف فقط كأفضل حارس مرمى في الدور الأول، وليس هذا فقط بل منع الشناوي 12 فرصة مؤكدة على الفريق الأحمر كانت كافية بإيقاف الأرقام القياسية التي يحققها الأهلي.

وفي دوري أبطال أفريقيا لعب الشناوي مع الأهلي 8 لقاءات استقبلت شباكه 4 أهداف ومنع مثلهم من الفرص المُحققه، لتكون إجمالي الأهداف التي استقبلها الشناوي 7 أهداف في 23 مباراة.

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أما على الجانب الآخر فبدأ محمد أبو جبل يثبت أقدامه مؤخراً فى التشكيل الأساسى لنادى الزمالك، بعدما أثبت أحقيته فى تمثيل القلعة البيضاء، ومع فرسان ميت عقبة شارك أبو جبل فى 7 مباريات بالدورى استقبلت شباكه هدفين ومنع 5 فرص محققة.

أما فى دورى أبطال أفريقيا، شارك محمد أبو جبل في 4 مباريات، استقبلت شباكه 3 أهداف ومنع فرصتين مؤكدتين، فيما خاض أبو جبل مباراة واحدة في كأس مصر وأخرى في السوبر الأفريقي واستقبلت شباكه هدفاً واحداً في كل منهم، ليبلغ إجمالي الأهداف التي استقبلتها شباك أبو جبل 7 أهداف في 13 مباراة.