شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير الرياضة: ننتظر سوبر الأهلى والزمالك يليق بالكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أن مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك غدا الخميس فى ملعب محمد بن زايد فى أبو ظبى بالإمارات، تعد تجسيدت للرياضة المصرية بصفة عامة والكرة بصفة خاصة، وستكشف مستوى الكرة المصرية .

وقال صبحى، فى تصريحات لليوم السابع، إن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك ستكون تسويقا جادا للرياضة والكرة المصرية، فى ظل الزيادة الجماهيرية والحضور الجماهيرى، وكذلك التشجيع من جانب جماهير القطبين سواء الأهلى أو الزمالك في دول الخليج العربى ، مثلما كان يحدث منذ سنوات .

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ووجه صبحى رسالة للاعبى الفريقين بالالتزام بالسلوكيات، وعدم الخروج عن النص، حيث طالبهم أن تتماشى سلوكياتهم مع أهمية الحدث ، بعد أن تم توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس أبو ظبى الرياضى ، و كذلك مع الهيئة العامة للشباب و الرياضة في دولة الإمارات ، و هو ما نتج عنه إقامة المباراة هناك .

وفى ختام حديثه قال الوزير " أتمنى أن يكون الديربى و النهائي المصرى لائقا بمستوى الكرة و الرياضة المصرية ان شاء الله".

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المحدد لها يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى في الإمارات ، وتضم قائمة الزمالك كل من محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع ، و طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم "شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ".