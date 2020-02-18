محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
قال أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق المتواجدة في الإمارات، إن تذاكر جماهير الفريق الأبيض لمباراة السوبر قاربت على النفاد.
وكشف عضو الزمالك في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك، أنه زار مقر البعثة الإعلامية المصاحبة للفريق في الإمارات، ليتابع اقتراب نفاذ التذاكر الخاصة بجماهير الزمالك.
ويلتقي الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل، في كأس السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد فى أبوظبي.
وسبق أن كشف سهيل العريفي مدير إدارة الفاعليات بمجلس أبوظبي الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري عن وجود 40% من تذاكر جماهير الزمالك لم تباع للمباراة، في الوقت الذي نفذت فيه تذاكر الأهلي بالكامل.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يكشف موقف تذاكر جماهيره قبل 48 ساعة من السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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