تعديل موعد المرتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر المصري

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي قال إن اللجنة العليا المنظمة لمباراة السوبر أخطرته اليوم بتغيير موعد المؤتمر الصحفي غدا، وكذلك الاجتماع الفني للمباراة .
وقال مدير الكرة إن موعد المؤتمر الصحفي الذي يحضره رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وحسام عاشور كابتن الفريق، تم تعديله ليقام غدا الأربعاء في الحادية عشرة صباحا بتوقيت الإمارات.
فيما تحدد العاشرة صباح غدٍ؛ موعدا لإقامة الاجتماع الفني الذي يحضره مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري للفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك على كأس السوبر المصري يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات.
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