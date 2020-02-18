مدرب الأهلي يمنع الجماهير والإعلان من حضور تدريبات الفريق في أبوظبي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي قرر غلق مران الفريق الجماعي أمام وسائل الإعلام والجماهير بأبوظبي، وذلك لفرض المزيد من التركيز للاعبين قبل مباراة السوبر. بأبوظبي، وذلك لفرض المزيد من التركيز للاعبين قبل مباراة السوبر. وأضاف مدير الكرة أنه تقرر أيضا نقل ملعب مران الفريق المقرر إقامته مساء اليوم ليقام على ملعب نادي الوحدة الإماراتي بدلا من ملعب سلطان بن زايد. إقامته مساء اليوم ليقام على ملعب نادي الوحدة الإماراتي بدلا من ملعب سلطان بن زايد. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك على لقب السوبر المصري في السابعة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي .

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