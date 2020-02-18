أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي قرر غلق مران الفريق الجماعي أمام وسائل الإعلام والجماهيربأبوظبي، وذلك لفرض المزيد من التركيز للاعبين قبل مباراة السوبر.
وأضاف مدير الكرة أنه تقرر أيضا نقل ملعب مران الفريق المقررإقامته مساء اليوم ليقام على ملعب نادي الوحدة الإماراتي بدلا من ملعب سلطان بن زايد.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك على لقب السوبر المصري في السابعة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي .
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الأهلي يمنع الجماهير والإعلان من حضور تدريبات الفريق في أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.