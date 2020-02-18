ننشر جدول مباريات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة رجال

أنهت اللجنة المنظمة العليا للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة للرجال رقم 38 برئاسة أحمد عبد الدايم كافة الترتيبات والاستعدادات النهائية لمنافسات البطولة التى تنطلق غد الأربعاء بست مباريات وتستمر حتى يوم 27 فبراير الجارى .

وستقام البطولة على ملعب الصالة المغطاة رقم 4 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى ، وصالة نادى المقاولون العرب بالجبل الاخضر ، بمشاركة 17 فريقا عربيا بعد إعتذار ناديى الأهلى والهلال السعوديين عن المشاركة فى اللحظات الأخيرة .

وتم تقسيم الفرق المشاركة على خمس مجموعات بواقع 4 أندية فى المجموعة الأولى ، وخمسة أندية فى المجموعة الثانية ، وخمسة فرق فى المجموعة الثالثة ، وثلاثة أندية فى المجموعة الرابعة والأخيرة .

وتشهد البطولة إقامة 48 مباراة حتى المباراة النهائية ، منها 29 مباراة فى الأدوار التمهيدية الأولى ، 19 مباراة فى الأدوار النهائية ، ويمثل مصر فى البطولة ناديى الأهلى والزمالك .

وتبدأ المنافسات من الساعة الثاتية بعد الظهر وتختتم فى السابعة مساء يوميا خلال فترة الأدوار التمهيدية للبطولة ، على أن تحصل الفرق المشاركة على راحة سلبية يوم الأثنين 24 فبراير قبل انطلاق الأدوار النهائية .

واسفرت قرعة البطولة فى اليوم الأول الذى يقام غد الاربعاء ، عن مواجهة الهلال الليبى مع شباب الاهلى الاماراتى ، والاهلى البحرينى مع العربى القطرى فى المجموعة الثانية على صالة المقاولون العرب ، ويلتقى البيشمركة العراقى وسنجل الفلسطيني فى المجموعة الرابعة على نفس الصالة .

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فى حين يلعب نادى غاز الجنوب العراقى مع السلام العمانى فى المجموعة الثالثة ، والسيب العمانى مع الأهلى المصرى على ملعب الصالة رقم 4 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى ، ويقام حفل الافتتاح فى الساعة السابعة مساء ، والذى يتضمن طابور عرض للف ق المشاركة فى البطولة ، ويعقبه فى الثامنة مساء لقاء إفتتاح البطولة بين الزمالك المصرى مع فريق وادى موسى الأردنى .

ويلتقى بعد غد الخميس فى ثان أيام البطولة الهلال الليبى مع الأهلى البحرينى ، وخدمات جباليا الفلسطينى مع شباب الاهلى الإماراتى على الصالة المغطاة لنادى المقاولون العرب ، ويلعب بنى يأس الإماراتى مع وادى موسى الأردنى ، والسيب العمانى مع خبيل اليمنى ،

واساريا الليبى مع الأهلى المصرى ،% وغاز الجنوب العراقى مع الزمالك المصرى ، على ملعب الصالة المغطاة رقم 4 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى .

وتقام يوم الجمعة القادم فى اليوم الثالث للبطولة مباريات ، شباب الأهلى الإماراتى مع الأهلى البحرينى ، وخدمات جباليا الفلسطينى مع العربى القطرى على صالة المقاولون ، ويلعب البيشمركة العراقى مع كاظمة الكويتى ، ووادى موسى الأردنى مع السلام العمانى ، والاهلى المصرى مع خبيل اليمنى ،

وبنى يأس الإماراتى مع الزمالك المصرى ، على ملعب الصالة المغطاة رقم 4 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى .

ويشهد يوم السبت المقبل خمس مباريات ، فيلعب العربى القطرى مع الهلال الليبى ، وخدمات جباليا الفلسطينى مع الأهلى البحرينى ، على صالة المقاولون العرب ، ويلتقى اساريا الليبى مع خبيل اليمنى ،

وغاز الجنوب العراقى مع وادى موسى الأردنى ، والسلام العمانى مع بنى يأس الإماراتى على ملعب صالة ستاد القاهرة .

وتختتم منافسات الدور التمهيدى يوم الأحد الموافق 23 فبراير الجارى بست مباريات ، فيلعب العربى القطرى مع شباب الأهلى الإماراتى ، وخدمات جباليا الفلسطينى مع الهلال الليبى على ملعب صالة المقاولون العرب ، فى حين تقام على صالة الاستاد مباريات ، سنجل الفلسطينى مع كاظمة الكويتى ، واساريا الليبى مع السيب العمانى ، وغاز الجنوب العراقى مع بنى يأس الإماراتى ، والسلام العمانى مع الزمالك المصرى .