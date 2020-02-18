وزير الرياضة يكرم منتخبي المصارعة والكاراتيه

يكرم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية منتخبي المصارعة والكاراتيه بعد إنجازهما خلال الفترة الأخيرة حيث نجح منتخب المصارعة في الحصول على المركز الأول ببطولة أفريقيا كما حصلمنتخب الكاراتيه على المركز الأول في بطولة أفريقيا .
كان منتخب المصارعة للناشئين الحرة والرومانية والنسائية قد توّج بالمركز الأولفي ترتيب الدول المشاركة بالبطولة الأفريقية، بعدما حصد 22 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 16 ذهبية و5 فضيات وبرونزية واحدة.
كما فاز منتخب الكاراتيه ببطولة أفريقيا بتحقيقه 39 ميدالية متنوعة بواقع 11 ذهبية و19 فضية و9 برونزيات.
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