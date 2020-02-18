شاكر عبدالفتاح مديرًا فنيًا للترسانة خلفًا لمحمد صلاح

قرر مجلس إدارة نادي الترسانة أحد أندية القسم الثاني بمجموعة القاهرة والقناة إقالة محمد صلاح المدير الفني للشواكيش وتولية شاكر عبدالفتاح مديرا فنيا خلفاً له.

جاء إقالة محمد صلاح بسبب تراجع نتائج الترسانة وتعرضه للهبوط إلى الدرجة الثالثة .

شنت جماهير الترسانة بالأمس عقب الخسارة من جمهورية شبين بهدفين مقابل

هدف هجوماً على مجلس إدارة النادي برئاسة طارق سعيد حسانين عقب الخسارة من جمهورية شبين عصر اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر دوري القسم الثاني.

الترسانة يواصل نزيف النقاط أمام جمهورية شبين في دوري القسم الثاني.

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين الفوز على نظيره الترسانة بهدفين مقابل هدف.

هاجم جماهير الشواكيش مجلس إدارة النادي بسبب نزيف النقاط وتعرضه للهبوط لدوري الدرجة الثالثة.

يتجمد رصيد الترسانة عند النقطة 14 محتلا المركز الحادي عشر أي المركز قبل الأخير في مجموعة القاهرة.

وخاض الترسانة 15 مباراة حقق الفوز في 3 وتعادل في 5 وتلقي الهزيمة في 7 مباريات ما أثار غضب الجماهير.