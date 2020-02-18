أعضاء اتحاد الكرة ونجوم الأهلي والزمالك يصلون الإمارات لحضور السوبر

وصل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري إلى فندق الإقامة في الإمارات استعدادًا لحضور مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم الخميس المقبل . تواجد أعضاء اتحاد الكرة أحمد عبد الله وسحر عبد الحق مع نجوم الأهلي والزمالك القدامى خالد بيبو وأمير عبد الحميد وحازم إمام وأحمد حسن في فندق واحد بمدينة أبوظبي الإماراتية . القدامى خالد بيبو وأمير عبد الحميد وحازم إمام وأحمد حسن في فندق واحد بمدينة أبوظبي الإماراتية . كما تواجد في فندق الإقامة الإعلامي سيف زاهر ومن المقرر أن يصل الثنائي خالد الغندور ومدحت عبد الهادي مساء اليوم . الغندور ومدحت عبد الهادي مساء اليوم . يستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل على لقب بطولة كأس السوبر المصري والتي ستقام على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في الإمارات . Advertisements يخوض الأهلي مباراة السوبر بصفته بطلا للدوري المصري الممتاز النسخة الماضية بينما يخوض الزمالك المباراة بصفته بطلا للكأس .

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