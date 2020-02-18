توتنهام يعلن إجراء سون لعملية جراحية

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي خضوع الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم الفريق لإجراء عملية جراحية في ذراعه هذا الأسبوع ولم يحدد مدة غياب اللاعب عن الفريق.
إصابة سون كانت خلال لقاء توتنهام أمام أستون فيلا التي أقيمت يوم الأحد الماضي واستطاع توتنهام أنيحقق الانتصار بثلاثية مقابل هدفين سجل سون ثنائية لفريقه.
أوضحت تقارير صحفية أن سون هيونج مين سيغيب عن صفوف توتنهام لـ 10 أسابيع مقبلة من الدوري الإنجليزي.
سون هيونج مين استطاع هذا الموسم أن يسجل9 أهداف لفريقه بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى صناعته لـ 7 أهداف أخرى، فيما تلقى البطاقة الحمراء في مباراتين، كما أنه استطاع أن يسجل 5 أهداف لفريقه بدوري أبطال أوروبا.
يذكر أن توتنهام يحتل المركز الخامس بترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة، ولديه مباراة صعبة غدًا الأربعاء أمام لايبزيج الألماني في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.
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