مشاهدة مباراة السد القطري اليوم Sadd| بث مباشر مباراة السد القطري وسباهان

اصفهان اليوم 18-2-2020 يلا شوت رابط ماتش السد يلتقي فريقي السد القطري وسباهان اصفهان ضمن الجولة الثانيةمن مجموعات دوري أبطال آسيا ، علي استاد استاد جاسم بن حمد.





مشاهدة مباراة السد القطري اليوم Sadd| بث مباشر مباراة السد القطري وسباهان

اصفهان اليوم 18-2-2020 يلا شوت رابط ماتش السد

يطمح السد اليوم

في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم على حساب نظيره فريق اصفهان ضمن منافسات الجولة الثانية

من دوري أبطال آسيا خصوصاً بعد تعادله في المباراة الماضية أمام نظيره النصر بهدفين

مقابل هدفين ، وفرصته اليوم في حصد الثلاث

نقاط من أجل صدارة المجموعة مستغل عامل الأرضوالجمهور في ذلك ، على الجانب الآخر نادى سباهان اصفهان.





مشاهدة مباراة السد القطري اليوم Sadd| بث مباشر مباراة السد القطري وسباهان

اصفهان اليوم 18-2-2020 يلا شوت رابط ماتش السد و يدخل السد هذه المباراة تحت شعار لا محال من الهزيمة للحفاظعلى الصدارة، فقد حقق في المباراة الماضية نتيجة ثقيلة برباعية نظيفة دون رد على حسابفريق العين الإماراتي..