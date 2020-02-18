سفير مصر في الإمارات يزور بعثة الزمالك قبل مباراة السوبر

حرص شريف البديوي سفير مصر لدى الإمارات، على زيارة بعثة الزمالك في مقر إقامتها بمدينة أبو ظبي، قبل مباراة السوبر المصري أمام الأهلي.

وغادرت بعثة الزمالك مساء الاثنين مطار القاهرة متجهة إلى الإمارات لخوض غمار بطولة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر يوم الخميس المقبل في السابعة مساءًا.

وضمت بعثة الزمالك كل من

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حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحي.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي، محمود علاء،

محمود الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، حازم إمام، أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى فتحي، محمود عبد الرازق شيكابالا، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، محمد عنتر، إسلام جابر.

الهجوم: مصطفى محمد، كابونجو كاسونجو، عمر السعيد.