برنامج استشفاء للاعبي الزمالك بفندق الإقامة في الإمارات

قرر المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، إخضاع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى برنامج استشفاء لمدة ساعتين من السادسة إلى الثامنة مساء اليومبفندق الإقامة في الإمارات استعدادًا لمواجهة الأهلي في السوبر المصري.
يستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل علىلقب بطولة كأس السوبر المصري التي ستقام على ملعب ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في الإمارات.
يخوض الأهلي مباراة السوبر بصفته بطلًا للدوري المصري الممتاز النسخة الماضية، بينما يخوض الزمالك المباراة بصفته بطلًا للكأس.
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